الامارات | منتخب السلة السوري في المرتبة 83 عالمياً بعد وداع البطولة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة السوري في المرتبة 83 عالمياً بعد وداع البطولة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المنتخب السوري لكرة السلة للرجال، إلى المرتبة 83 عالمياً، والـ 15 آسيوياً، وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» رغم وداعه المبكر من البطولة الآسيوية للمنتخبات المقامة حالياً في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

وتجاوز المنتخب السوري في التصنيف الجديد البالغ 117.9، كل من منتخبا قبرص ورواندا الذين تراجعا إلى المركزين 84 و85 عالمياً بإجمالي 115.9 و113.5 نقطة، مع العلم أن المنتخب الأميركي لا يزال يحتفظ بالمركز الأول في التصنيف العالمي برصيد 763.4 نقطة، متفوقاً بفارق 39.6 نقطة عن المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني.

وجاء التقدم السوري على سلم الترتيب العالمي، على أثر بلوغ «نسور قاسيون» السلة، للأدوار الإقصائية في كأس آسيا، بعد أن أنهي دور المجموعات بالمركز الثالث خلف منتخبا إيران واليابان، مكتفي بانتصار وحيد في ختام هذا الدور على حساب منتخب كازاخستان «87-77»، إلا أن مشوار المنتخب السوري في جاكرتا توقف عند المحطة المؤهلة للدور ربع النهائي، بتلقيه لخسارة ثقيلة جاءت على يد المنتخب النيوزيلندي بواقع «97-58».

وبات المنتخب السوري متأخراً في سلم التصنيف العالمي بفارق ثلاثة نقاط عن المنتخب الهندي صاحب المركز 14 آسيوياً و82 عالمياً، مع العلم أن المنتخب الهندي ودع بدوره البطولة الآسيوية الحالية من دوري المجموعات، بحلوله بالمركز الأخير في مجموعته الرابعة خلف منتخبات لبنان ونيوزيلندا والفيليبين.

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