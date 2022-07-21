الامارات | ساديو مانيه ينشر صورة تكشف فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا على حساب محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو مانيه ينشر صورة تكشف فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا على حساب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022، والتي ستقام في حفل بدولة المغرب.

ويتنافس الثلاثي، المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع الثنائي السنغالي، ساديو مانيه المنضم حديثا لصفوف بايرن ميونخ الألماني، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي على جائزة الأفضل في القارة العجوز.

وأعلن السنغالي ساديو مانيه، سفره إلى المغرب لحضور حفل جوائز الأفضل وذلك من خلال «ستوري» نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق «انستغرام»، في الوقت الذي أعلن فيه محمد صلاح، عبر التطبيق ذاته، سفره إلى ألمانيا لخوض مباراة ودية ضد فريق لايبزيج.

ونشر ساديو مانيه صورة الطائرة التي ستقله إلى المغرب، في حين ظهر محمد صلاح داخل الطائرة التي ستنقل بعثة ليفريول إلى ألمانيا.

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