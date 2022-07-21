شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت المواجهات الأخيرة بين الأهلى والزمالك قبل نهائى الكأس الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة تجمع الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، على استاد القاهرة الدولى؛ فى ثالث مواجهة بين الكبيرين هذا الموسم.

وحجز فريق الأهلى مقعده فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وستكون مباراة نهائى كأس مصر هى الأولى بين الأهلى والزمالك فى مباراة نهائية منذ نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الأخيرة فى الدوري بين الأهلى والزمالك

التقى الأهلى والزمالك مرتين فى الدورى هذا الموسم انتهت مباراة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

المواجهة الأخيرة بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

التقى الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر بالسنوات الأخيرة فى نسخة 2007، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما التقى الفريقان لآخر مرة فى 2016 وفاز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.