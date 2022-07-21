شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 32 × 10 معلومات.. من يحسم لقب الكأس 2021؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلى الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوى أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956.