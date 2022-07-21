شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبحث عن الفوز الخامس فى الدورى على حساب الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إيسترن كومباني في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، نظيره الاتحاد السكندري على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاح الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويبحث علاء عبد العال المدير الفني لنادى إيسترن عن الفوز الخامس له مع الفريق، والمحافظة على سلسلة اللاهزيمة الذى حققها خلال الثلاث مباريات الماضية، حيث حقق الفريق الفوز على الجونة ومصر المقاصة وتعادل مع فاركو، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام زعيم الثغر.

ونجح إيسترن كومبانى في تحقيق الفوز على كل من سيراميكا وإنبى والجونة ومصر المقاصة، ويأمل في وضع الاتحاد السكندرى في هذه القائمة بتحقيق الفوز عليه، خاصة أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1.

ويعيش فريق إيسترن كومباني فترة صعبة للغاية في المركز قبل الأخير، رغم أنه لم يخسر في أخر ثلاثة مباريات حيث فاز على المقاصة والجونة وتعادل مع فاركو، لكنه ما زال في دائرة الخطر على مشارف الهبوط ووداع المسابقة.

واجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، باللاعبين، وطالبهم بضرورة العمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد صعوبتها.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.