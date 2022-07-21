شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج عبد الظاهر السقا وسعد سمير من برنامج الفيفا للدراسات في الإدارة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم صباح اليوم الخميس حفل تخرج عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفريق فيوتشر، وسعد سمير كابتن الفريق، من برنامج الفيفا والمركز الدولي للدراسات الرياضية في الإدارة الرياضية من جامعة القاهرة.

وشارك عبد الظاهر السقا وسعد سمير، في دورة الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتهدف الشهادة المهنية في الإدارة الرياضية إلى تزويد المتخصصين والمهنيين في الإدارة الرياضية بالمعارف والمهارات الضرورية للإدارة الكفؤة والفعالة للأحداث والمؤسسات الرياضية من خلال التكيف مع السياق البيئي الذي يعملون فيه، وتشهد الدورة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية.

من ناحية أخرى، رفع علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، الحمل البدني للاعبي الفريق، بعد العودة إلى التدريبات استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمنافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبقى صراع المركز الرابع وإكمال أضلاع المربع الذهبي فى جدول الدوري العام مشتعلاً حتى النهاية، ومازال فيوتشر مستقراً فى هذا المركز برصيد 39 نقطة، ويأتى بعده نادى سموحة فى المركز الخامس برصيد 39 نقطة أيضاً، فيما يحتل المركزين السادس والسابع كل من البنك الأهلي وطلائع الجيش برصيد 37 نقطة على الترتيب، وهو ما يثير الصراع حتى النهاية بسبب فارق النقاط القريب بين الفرق الأربعة، ويحتاج فيوتشر للوصول إلى النقطة 66 لحسم المركز الرابع بشكل رسمي دون النظر لمباريات منافسيه.