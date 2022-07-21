شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة الزمالك الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء، اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في لقاء لن يخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1.



مشوار الاهلى

ومن جانبه شدد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى على لاعبيه بضرورة مصالحة جماهيرهم الغاضبة من نزيف النقاط فى الدورى، عن طريق الحفاظ على لقب كأس مصر لاكتساب دفعة معنوية هائلة تساهم فى عودتهم لسباق المنافسة على درع الدورى، واستعادة مسيرة الانتصارات.

وحرص سواريز على فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.