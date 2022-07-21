شكرا لقرائتكم خبر عن سباحو مصر يحصدون 13 ميدالية متنوعة فى اليوم الأول للبطولة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة قمة ترتيب الدول المشاركة فى البطولة العربية التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية بعد الحصول على 13 ميدالية متنوعة فى اليوم الأول لانطلاق البطولة بواقع أربع ميداليات ذهبية، وخمس ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية.

حصل على الميداليات الذهبية السباحين سميحة محسن فى سباق 50 متر ظهر، وفريدة عثمان فى سباق 100 متر فراشة، ويوسف رمضان فى سباق 100 متر فراشه "رجال"، ومروان القماش فى سباق 800 متر حرة "رجال".

وحصل على الميداليات الفضية السباحين ساره حميده فى سباق 50 متر ظهر، وروان الدماطى فى سباق 200متر متنوع "إنسات"، وياسين الشماع فى سباق 200 متر متنوع "رجال"، وهيدى محمود فى سباق 100 متر صدر "إنسات'، وفريق منتخب مصر فى سباق تتابع 4*100 متر "مختلط".

وحقق الميداليات البرونزية السباحين روان الدماطى فى سباق 100متر فراشة، وعبد الله يوسف فى سباق 100 متر فراشه "رجال"، وجولى صلاح فى سباق 100 متر صدر "إنسات"، وليلى ربيع فى سباق 800 متر حرة.

وحصل على المركز الرابع كل من السباحين كريم محمد فى سباق 200 متر متنوع "رجال"، ومحمد محمدى فى سباق 50 متر ظهر "رجال"، ومحمد عمر فى سباق 800 متر حرة "رجال" ومحمد عيسوى فى سباق 100 متر صدر "رجال"، ويواصل أبطال السباحة منافسات البطولة اليوم لحصد مزيدا من الميداليات المتنوعة للاستمرار على قمة الترتيب العام، رغم قوة المنافسة من سباخين تونس والمغرب والجزائر.

ويشارك أكثر من 200 سباح وسباحة يمثلون 11 دولة في هذه البطولة العربية التي ستستمر حتى الـ24 من الشهر الجاري.

من ناحية أخرى غادر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية القاهرة، متوجها إلى مدينة وهران الجزائرية لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد العربى، والشد من ازر السباحين المصريين للفوز باللقب العربى رغم قوة المنافسة.