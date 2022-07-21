شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم غرفة ملابس الأهلى والزمالك باستاد القاهرة قبل نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بتعقيم غرفة ملابس فريقى الأهلى والزمالك باستاد القاهرة قبل مباراة نهائى كأس مصر الليلة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء المباراة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه مجلس ادارة اتحاد الكرة الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الأهلى لحضور مباراة القمة الليلة فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة، ومن المقرر أن يحمل مؤمن زكريا "بوكيه ورد" ويقوم باهدائه لجمهور الأهلى وكذلك جمهور الزمالك.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

وحجز فريق الأهلى مقعده فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الأول تفوق سواريزعلى فيريرا بهدفين مقابل هدف، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف