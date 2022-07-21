شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يجتمع مع محمد الشامى فى مران الإسماعيلى استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، على عقد جلسة مع محمد الشامي مهاجم الفريق، خلال المران المسائي الذى أقيم على ملعب الدراويش، ضمن البرنامج الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

يأتي ذلك فى إطار الجلسات التحفيزية التي يعقدها الجهاز الفني للفريق بصفة مستمرة مع اللاعبين فى الآونة الأخيرة من أجل تصحيح مسار الدراويش بجدول المسابقة المحلية للابتعاد عن منطقة لا تليق باسم وشعبية النادى العريقة.

ويعتبر "لشامي" هو هداف الفريق الحالي فى هذه المسابقة برصيد 5 أهداف أحرزها فى مرمي إيسترن كومباني ” هدفين ” والاتحاد والمصري والبنك الأهلي هدفًا فى كلا منهم.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة بيراميدز مساء الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار الجولة الـ 26 من عمر المسابقة المحلية.