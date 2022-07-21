شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. صلاح والننى يطالبان الفراعنة بالفوز على غينيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى،لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة، اليوم، عن جلسة محمد صلاح والننى وحجازى لاعبى المنتخب مع باقى اللاعبين بعد الخسارة من نيجيريا وقبل مواجهة غينيا بيساو والسودان، ببطولة أمم أفريقيا

عقد صلاح وحجازى والننى جلسة مع اللاعبين بفندق الإقامة للتخلص من آثار مباراة نيجيريا الأولى ببطولة أمم أفريقيا، والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف، وحرص الثلاثى الكبير على تحفيز اللاعبين لتقديم مستوى ونتائج أفضل فى المرحلة المقبلة والتأكيد على الفوز أمام غينيا بيساو والسودان.

وتحدث صلاح أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجميع من أجل الظهور بشكل قوي خلال المباريات المتبقية من مسابقة الأمم الأفريقية والمنافسة على لقب البطولة الأكبر داخل القارة السمراء، وطالب صلاح الجميع بالتركيز الكامل خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم كرة قدم تليق باسم الكرة المصرية في أفريقيا.

وتعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور الثانى، على أن يتم طى صفحة نيجيريا نهائيا، كما طالب محمد صلاح وحجازى اللاعبين بالتحدث مع بعضهم بعيدا عن خطط كيروش المدير الفنى لخلق الانسجام بينهم داخل الملعب.