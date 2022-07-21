شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظارعشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الاهلى والزمالك في نهائي كأس مصر حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

مشوار الأهلى والزمالك قبل نهائي الكأس

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس ، وستكون مباراة نهائي كأس مصر هي الأولى بين الفريقين في مباراة نهائية منذ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتصر فيها المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الثالثة بين فيريرا وسواريز

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الاول تفوق سواريز على فيريرا بهدفين مقابل هدف ، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف.