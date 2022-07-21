شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مواجهة جمعت الأهلى والزمالك فى كأس مصر قبل مباراة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

التقى الأهلى والزمالك فى 31 مباراة بكأس مصر فاز الأهلى 16 مرة فاز الزمالك 10 مرات 5 لقاءات انتهت بالتعادل سجل لاعبو الأهلى 57 هدفا سجل لاعبو الزمالك 45 هدفا.



مواجهات الاهلى والزمالك

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك اليوم الخميس فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.