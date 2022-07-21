ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في نهائي كأس مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

استقر مدربا الأهلي والزمالك بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمباراة الفريقين المرتقبة في نهائي كأس مصر، نسخة الموسم الماضي.



ويلتقي قطبا الكرة المصرية، في التاسعة مساء اليوم الخميس، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة في ثالث مواجهة بينهما خلال 9 أشهر.

سيكون اللقاء ديربي مصريا داخل أرض الملعب، وبرتغاليا خارج الخطوط بين ريكاردو سواريس المدير الفني للأهلي، ومواطنه جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك.

ويسعى سواريس لإنجاز استثنائي بالتتويج بأول لقب في تاريخه لبناء جسور الثقة بينه وبين جماهير الأهلي الغاضبة من أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

بينما يأمل فيريرا في إهداء ثنائية جديدة للزمالك عن عام 2021 بعدما سبق أن حقق هذا الإنجاز في ولايته الأولى في 2015.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة

الهجوم.. صلاح محسن، أحمد عبدالقادر، محمد شريف

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور، محمد أشرف روقا، سيد عبدالله "نيمار"

الهجوم: أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري