شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك.. أفشة وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

في الدفاع: كريم فؤاد، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، حسام حسن، محمد شريف

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.