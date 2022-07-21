شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى وبلال علام معلقان على قمة الأهلى والزمالك بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة اللقاء الساخن بين الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر، حيث يتطلع الأحمر والأبيض لاعتلاء منصة التتويج بأقدم بطولة مصرية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك، اليوم الخميس، فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مدحت شلبى وبلال علام معلقان على القمة

يتولى التعليق الكروى على قمة الأهلى والزمالك كل من مدحت شلبى على القناة الصوتية الاولى لأون تايم سبورتس فيما يتولى بلال علام مهمة التعليق على الكلاسيكو فى القناة الصوتية الثانية لأون تايم سبورتس.

مشوار الأهلى والزمالك

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الأخيرة فى الدوري بين الأهلى والزمالك

التقى الأهلى والزمالك مرتين فى الدورى هذا الموسم انتهت مباراة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.