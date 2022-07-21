شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاهلى.. زيزو وبن شرقى والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك فى تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر فى مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاهلى مكون من :

في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود الونش- محمود عبد الغني – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

في خط الوسط: إمام عاشور- أشرف بن شرقي –أحمد سيد زيزو- أشرف روقا.

في خط الهجوم: سيد عبد الله نيمار – سيف الدين الجزيري.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم ، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.