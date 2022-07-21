ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار مساء يوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2020-2021.



وكان الزمالك تخطى عقبة فريق أسوان في الدور نصف النهائي بنتيجة 2-1، فيما تأهل الأهلي بفوزه على بتروجت بهدفين دون رد.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، هو مساء يوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022، على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هو 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر هي"أون تايم سبورتس"، والمتاحة عبر القمر الصناعي "نايل سات".

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نهائي كأس مصر 2021 بين الزمالك والأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تردد قناة أون تايم سبورتس على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5