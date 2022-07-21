شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب أفريقي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

يستضيف المغرب، في وقت لاحق الخميس، حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في القارة عن العام الحالي 2022.



ويتسائل عشاق كرة القدم، عن موعد حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي، والقنوات الناقلة للحدث.

ويتنافس على الجائزة الثلاثي محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، وزميله السابق السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا لبايرن ميونخ الألماني،ومواطنه إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي.

يقام حفل جوائز أفضل لاعب أفريقي 2022 في دولة المغرب يوم الخميس الموافق 21 يوليو/حزيران الجاري.

ويقام الحفل في الثامنة مساء بتوقيت الرباط، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الحفل سيقام قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية للسيدات، المقرر إقامته يوم 23 يوليو/حزيران من نفس الشهر.

أعلنت قناة عربية واحدة حتى الآن حصولها على حقوق بث حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2022.

كان الحفل في سنواتٍ سابقة يُذاع على قنوات بي إن سبورتس القطرية، لكنها لم تضع الحفل ضمن خطط البث المباشر لها.

وأذيع الحفل في نسختيه الأخيرتين 2018 و2019 على قنوات أون سبورت المصرية، وكان الحفل أقيم آخر مرة في مدينة الغردقة المصرية.

تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 12207

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية على عرب سات

التردد: 12683

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية على يوتلسات

التردد: 11513

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 2/3

تردد قناة الرياضية المغربية على هوت بيرد

التردد: 10872

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 3/4

ومن المقرر أن يبث حفل جوائز الكاف لأفضل لاعب في أفريقيا عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السنغالي ساديو ماني هو آخر من فاز بالجائزة عام 2019، ولم تنظم المسابقة بعدها حتى هذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.