«أنتم الأفضل» .. مرتضى منصور لفريقه: متعوا الملايين من جماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع لاعبي فريق الكرة الأول، وذلك قبل ساعات من مباراة الأهلي المرتقبة وأذاعت قناة الزمالك جلسة منصور مع لاعبي فريقه.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك : "مباراة نهائي كأس مصر هامة جدًا، وكلنا ثقة فيكم وفي الجهاز الفني والمدرب العام".

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك : "إن شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المباراة، يجب أن تتسموا بالهدوء وتلعبون بأعصاب هادئة جدًا، أنتم الأفضل".

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك : "كنتم الأفضل في مباراتي كأس مصر عام 2014 مع فيريرا ومع مؤمن سليمان 2018".

واستكمل: "عليكم أن تستمتعوا بفنياتكم ومتعوا الملايين من جماهير الزمالك".

واستطرد: "عليكم ان تلعبوا بهدوء أعصاب ولا يستفزونكم في الملعب وأن يكون هناك التزام كامل.

واختتم وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: "وكما أظهرت مظهر متحضر في المباراة الماضية والعلاقة بينكم وبين لاعبي الأهلي، نريد أن نرى ذلك في نهائي كأس مصر".