خطة ميدو «تشكيل المحلة» .. موعد لقاء الأهلي الزمالك والتعليق لـ «مدحت شلبي»

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره الأهلي، بنهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

تقام المباراة فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة.

مدحت شلبي

تذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 1، بتعليق صوتي مدحت شلبي وبلال علام.

يتصدر ثنائي الزمالك يوسف أوباما ومحمود علاء قائمة هدافي كأس مصر 2021 ، وتقام المباراة النهائية في كأس مصر – النسخة القديمة- يوم الخميس المقبل 21 يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً .

نفس تشكيل مباراة غزل المحلة

توقع أحمد حسام ميدو تشكيل الأهلي وأيضًا الزمالك في مباراة القمة التي ستجمع بينهما اليوم الخميس في نهائي كأس مصر.

وقال ميدو خلال برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة "المحور": "لو كنت مكان فيريرا سأخوض مباراة القمة بطريقة 4-3-3 بنفس تشكيل مباراة غزل المحلة".

واختار تشكيل الزمالك الأنسب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعبد الله جمعة.

خط الوسط محمد عبد الغني وإمام عاشور وإسلام جابر.

خط الهجوم أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

وتابع: "أحذر فيريرا من اللعب أمام الأهلي بخط دفاع متقدم، لأن ذلك سيكون انتحارًا على المستوى التكتيكي".

وأردف: "خط دفاع الأهلي يخاف من سيف الدين الجزيري بسبب سرعاته".

وواصل: "إذا ترك سواريش لاعبي الأهلي يندفعون بسبب رد فعلهم بعد مباراة بيراميدز، وفيريرا نجح في استهلاكهم بدنيًا خلال الشوط الأول، سيكون لهذا الحماس أثرًا عكسيًا، ومن الممكن أن يحقق الزمالك الانتصار في الشوط الثاني".

واستأنف: "نصيحتي لسواريش أن يتحكم في مجهود لاعبيه، ويكون حذرًا من الحماس الزائد".

وأضاف: "هذه المباراة لا تحتاج إلى كلام كثير مع لاعبي الأهلي، لأن حالتهم بعد الهزيمة من بيراميدز كافية بأن تخلق لهم الدوافع، وعليهم بالهدوء لأن الحماس الزائد من الممكن أن يكون ضدهم".

واختار ميدو تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة نهائي كأس مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، أيمن شرف، علي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم: محمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن.

واختتم: "الطريقة الأمثل لكي تأمن خط دفاع الأهلي يجب أن يلعب بثلاثي في خط الوسط، ومحمد مجدي أفشة تطور، لكن الأهلي لديه مشكلة كبيرة جدًا عندما يلعب باثنين في خط الوسط".