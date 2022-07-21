شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الرجال لسلاح السيف يواجه إيطاليا بربع نهائى الفرق ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لسلاح السيف اليوم نظيره الإيطالي ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة العالم للسلاح المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتقام المباراة فى تمام الساعة الحادية عشر والثُلث داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

ويلاقى منتخب مصر لسلاح السيف للرجال فى حالة تأهله الفائز من مباراة منتخب تركيا أمام منتخب المجر في نصف النهائي.

وكان منتخب مصر لسلاح السيف قد نجح في التأهل لربع النهائي عقب الفوز على منتخبي تشيلي وكولومبيا بنتيجة 45-25 بدور الـ32 ودور الـ16 على التوالي.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كل من محمد عامر وزياد السيسي ومدحت معتز وأدهم معتز.

ويقود منتخب مصر لسلاح السيف فنيا كل من الكابتن شريف البكري والكابتن حسام طلعت والكابتن جمال عبداللطيف والكابتن محمود جندية.

ويشارك في البطولة 1060 لاعبا ولاعبة يمثلون 105 دولة من أنحاء العالم يتنافسون فيما بينهم على ميداليات البطولة.