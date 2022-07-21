شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كأس مصر قبل تسليمه للفائز فى مواجهة الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورة لكأس مصر قبل نقله لاستاد القاهرة استعدادا لتتويج الفريق الفائز فى مباراة النهائى الليلة سواء الأهلى أو الزمالك.

جماهير الكرة المصرية بل والعربية على موعد مع وجبة كروية دسمة الليلة إذ يلتقى الأهلى مع الزمالك في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في مباراة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية.

تأهل الأهلى للمباراة النهائية لكأس مصر بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد سجلهما محمد مجدى أفشة ومحمد عبد المنعم ، بينما تأهل الزمالك للنهائى بعد تخطى عقبة أسوان بهدفين مقابل هدف سجلها محمود علاء ويوسف أوباما.

ويعد فريق الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بنتيجة 1-1.

ومن جانبه شدد البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الأهلى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم الغاضبة من نزيف النقاط في الدوري عن طريق الحفاظ على لقب كأس مصر لإكتساب دفعة معنوية هائلة تساهم في عودتهم لسباق المنافسة على درع الدوري واستعادة مسيرة الانتصارات.

وحرص سواريز على فرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل مباراة القمة المرتقبة، بحثاً عن أول ألقابه مع الأهلى بعد توليه المسئولية خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.