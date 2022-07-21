شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. حرس الحدود يتوج للمرة الأولى فى تاريخه ببطولة كأس السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على نظيره الأهلى بهدف دون رد ليتوج بطلا لكأس السوبر المحلى فى مثل هذا اليوم 21 يوليو 2009، وبذلك حصد حرس الحدود أول ألقابه فى البطولة وأوقف مسيرة الأهلى بأربعة ألقاب على التوالى.

وكانت هذه البطولة هى الثانية فى تاريخ حرس الحدود بعد الفوز بكأس مصر موسم 2008 / 2009، فى الوقت ذاته خسر الأهلى أول بطولة فى عهد المدير الفنى حسام البدرى الذى تولى قيادة الفريق الأحمر وقتها خلفا للبرتغالى مانويل جوزيه.

تقدم فريق حرس الحدود مبكرا عن طريق مهاجمه أحمد مكى فى الدقيقة الثالثة من المباراة، وضاعف أحمد عبد الغنى النتيجة فى الدقيقة 57.

وفى الدقيقة 36 طرد الحكم أحمد السيد كابتن الأهلى لتعمده ضرب لاعب فريق حرس الحدود أحمد عيد عبد الملك ويكمل الأهلى المباراة بعشرة لاعبين ليفشل في احراز اللقب.

بدأ حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من "مارتيني كاميني وإسلام الشاطر وهاني سعيد وأحمد عاصم " عبد الرحمن محيي ق 61 " ومحمد مكي وعبد السلام نجاح ومحمد الهردة " أحمد كمال ق 65 " ومحمد حليم وأحمد عيد عبد الملك وأحمد حسن مكي " أحمد سعيد أوكا ق 46 " وأحمد عبد الغني .

فيما بدأ الاهلى المباراة بتشكيل مكون من أمير عبد الحميد وأحمد علي وأحمد السيد ومحمد سمير وسيد معوض " جيلبرتو ق 61 " وأحمد فتحي وحسام عاشور والمعتز إينو " عبد الله فاروق ق 67 " ومحمد أبو تريكة ومحمد طلعت وهاني العجيزي " مصطفى شبيطة ق 45 " .

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)..

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.