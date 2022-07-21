شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة تجمع الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر، بالتاسعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى؛ فى ثالث مواجهة بين الكبيرين هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك، اليوم الخميس، فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مشوار الأهلى والزمالك

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الأخيرة فى الدورى بين الأهلى والزمالك

التقى الأهلى والزمالك مرتين فى الدورى هذا الموسم، انتهت مباراة الدور الأول بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.