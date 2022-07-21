شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا استعداداته اليوم، الخميس لمواجهة إنبى المقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز، باستاد بتروسبورت.

ويخوض فريق فاركو مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

من جهته عقد البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، جلسة مع لاعبيه طالبهم خلالها باستعادة نغمة الانتصارات بداية من مواجهة انبى بعد التعادل مع ايسترن كومبانى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية والتركيز أمام شباك المنافسين لتحويل الفرص لأهداف تسهل من مهمة الفريق مبكراً.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.