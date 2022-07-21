شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل فيريرا أمام سواريز في البرتغال قبل مواجهة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى في نهائي كأس مصر في لقاء لن يخلو من الاثارة والمتعة الكروية.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة نهائى كأس مصر هى اللقاء الثالث الذى يجمع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض ضد مواطنه ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر.

وتولى فيريرا مسئولية تدريب بوافيستا البرتغالى الموسم الماضى وكان سواريز مدرباً لفريق جل فيسنتى وتواجه المدربان فى مباراتى الدور الاول والثانى بالدوري البرتغالى.

وفى مباراة الدور الأول تفوق سواريزعلى فيريرا بهدفين مقابل هدف، وفى مباراة الدور الثانى تفوق فيريرا على سواريز بهدفين مقابل هدف.