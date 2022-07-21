شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مؤمن زكريا يقود الأهلى للفوز بالقمة بثنائية دون رد فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى فريقه لتحقيق فوز غالى على الزمالك بهدفين دون رد في الدوري في مثل هذا اليوم 21 يوليو 2015.

هذا الفوز تسبب في تأجيل تتويج الفريق الأبيض المتصدر والذى كان يحتاج لنقطة واحدة لحسم البطولة لصالحه وقتها.

سجل لاعب خط الوسط الأهلى مؤمن زكريا هدفي المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 37 للدوري المصري، والتي أقيمت باستاد برج العرب بدون جمهور بعد نقلها من استاد الجونة.

وطرد الحكم الصربي ميلوراد مازيتش قائد فريق الزمالك حازم إمام في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تدخله بعنف ضد لاعب الأهلي وقتها رمضان صبحي الذي حاول استعراض مهارته بطريقة أثارت استفزاز لاعب الزمالك.

وتقدم زكريا للأهلي بهدف رائع في الدقيقة 32 بعد أن تلقى الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك من عرضية للظهير الأيمن باسم علي ليسددها زكريا بيمينه في الزاوية اليسرى العليا لأحمد الشناوي حارس الزمالك.

وأضاف زكريا الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الزاوية اليمنى العليا لمرمى الشناوي.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.