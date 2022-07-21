شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..بكار مقاتل فراعنة اليد الطامح فى عالم الإحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عمر الوكيل بكار الجناح الأيسر لمنتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك من اللاعبين المقاتلين ، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة لأنه لعب لصفوف القطبين و لا غنى عنه فى صفوف الفراعنة .

ويسعى لكبر بكل قوته لتحقيق حلم الإحتراف خاصة فى ظل المستوى الرائع الذى ظهر عليه مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصدها الفراعنة للمرة الثامنة فى التاريخ و الثانية على التوالى .

وحصل بكار فى بطولة كأس الأمم الأفريقية على لقب أفضل جناح أيسر فى المنافسة بالإضافة إلى أفضل لاعب فى المباراة النهائية أمام الرأس الأخضر و التى إنتهت بنتيجة 37/25 .

ويطمح بكار فى خطوة الإحتراف من خلال الظهور الجيد فى بطولة العالم المقبلة بالسويد و بولندا و التى تفتح باب إحتراف اللاعبين بشكل كبير .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بكار فى الصور التالية :