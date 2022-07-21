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قصة صور ..بكار مقاتل فراعنة اليد الطامح فى عالم الإحتراف

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القاهرة - سامية سيد - يعد عمر الوكيل بكار الجناح الأيسر لمنتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك من اللاعبين المقاتلين ، خاصة أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة لأنه لعب لصفوف القطبين و لا غنى عنه فى صفوف الفراعنة . 

 

ويسعى لكبر بكل قوته لتحقيق حلم الإحتراف خاصة فى ظل المستوى الرائع الذى ظهر عليه مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى حصدها الفراعنة للمرة الثامنة فى التاريخ و الثانية على التوالى . 

 

وحصل بكار فى بطولة كأس الأمم  الأفريقية على لقب أفضل جناح أيسر فى المنافسة بالإضافة إلى أفضل لاعب فى المباراة النهائية أمام الرأس الأخضر و التى إنتهت بنتيجة 37/25 . 

 

ويطمح بكار فى خطوة الإحتراف من خلال الظهور الجيد فى بطولة العالم المقبلة بالسويد و بولندا و التى  تفتح باب إحتراف اللاعبين بشكل كبير .

 

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بكار فى الصور التالية :

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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