شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: مباراة القمة خارج التوقعات وشيكابالا ورقة رابحة للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حلمى طولان المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك إن مباراة القمة المقرر أن تجمع بين الأهلى والفريق الأبيض غدا الخميس على استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساءً خارج التوقعات ولا يمكن التكهن بنتيجتها.

أكد طولان خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن الفيصل في مباراة القمة سيكون الحالة الذهنية والفنية التي يظهر عليها اللاعبون موضحا أن هذه الأمور لن تستطيع الوقوف عليها إلا مع انطلاق صافرة المباراة.

وفضل طولان أن يكون شيكابالا قائد فريق الزمالك ورقة رابحة في المباراة لافتا إلى أن الدفع بالأباتشى في الشوط الثانى سيكون له تأثيرا أقوى خصوصا أن "شيكا" لاعب مميز ويمتلك خبرات المباريات الكبيرة ودائما يحالفه التوفيق.

أكد المدير الفني السابق لفريق إنبى أن المقارنة بين فيريرا المدير الفني للزمالك وسواريز مدرب الأهلى ظالمة خصوصا أن الأخير لا يمكن الحكم عليه بشكل سليم متسائلا :"فكيف يمكن الحكم على مدرب لم يخض إلا عدد قليل جدا من المباريات".

أعلن فيريرا قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي ‏‎وتضم القائمة كل من: ‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم،خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم "اوباما" - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي،خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".

وشهدت القائمة عودة محمد عبد الشافى بعد الشفاء من الإصابة، كما عاد محمد أشرف روقا الذى غاب عن مواجهة غزل المحلة بسبب جرح قطعى فى الرأس، وهو ما سبق وأكده الخليج 365 قبل إعلان القائمة بشكل رسمى.