قناة مفتوحة تنقل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب المغرب مساء يوم الخميس 21 يوليو/ تموز، لمتابعة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022، الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



ويقوم الاختيار على أساس تقييم اللاعبين والمدربين خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول 2021 وحتى يوليو الحالي.

ويتنافس على الجائزة الرئيسية في الحفل، وهي أفضل لاعب في قارة أفريقيا، 3 لاعبين هم الثنائي السنغالي إدوارد ميندي وساديو ماني، مع المصري محمد صلاح.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022 هو مساء يوم الخميس 21 يوليو في مدينة الرباط.

وقالت تقارير مغربية إن الحفل ينطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن يتم نقل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022 عبر المنصات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر موقعي يوتيوب وفيسبوك.

ومن المتوقع أن يتم نقل الحفل أيضا عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

أعلنت قناة "الرياضية" المغربية، نقل فعاليات حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022، على الهواء مباشرة على قمر نايل سات.

تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 12207

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية على عرب سات

التردد: 12683

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 3/4

تردد قناة الرياضية المغربية على يوتلسات

التردد: 11513

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 2/3

تردد قناة الرياضية المغربية على هوت بيرد

التردد: 10872

الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصويب الخطأ: 3/4