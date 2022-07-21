شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستقبل مسئولو نادى حطين السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مسئولو الإسماعيلى وفداً من نادى حطين السعودى، الذى حرص على زيارة مقر القلعة الصفراء، وذلك فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الناديين والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وكان فى استقبال الوفد الذى ضم ممدوح السهلى رئيس النادى ومحمد إسماعيل المدير الفنى للفريق وأحمد ماهر مدير المركز الإعلامى، وكلا من المحاسب حاتم حجازى أمين الصندوق والأستاذ خالد الطيب عضو مجلس إدارة النادى، اللذان أكدا اعتزازهما بزيارة فريق حطين للإسماعيلية فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الناديين بإعتبارهما أحد أكبر وأعرق الأندية فى مصر والسعودية.

وأعرب مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومى عن حرصه على مواصلة تعميق العلاقات بين الناديين ودفعها إلى آفاق أوسع، لاسيما أن الفريق السعودي سيخوض معسكر تحضيرى بالإسماعيلية فى شهر سبتمبر المقبل.

وتقدم الوفد السعودى بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على حسن الاستقبال والترحيب، مشيرا إلى أن هذا ليس بجديد على كرم النادى الإسماعيلى، خاصة أن الشعب السعودى يعشق الكرة الإسمعلاوية ويتمنى له دوام التوفيق فى عودته من جديد لمنصات التتويج.