شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يستدرج الاتحاد السكندري فى انطلاقة الجولة 26 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستدرج فريق إيسترن كومباني نظيره الاتحاد السكندري في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاح الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 45 هدفاً آخر.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادس عشر على جدول الترتيب، بعدما خاص الفريق 25 مباراة نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات مقابل 8 تعادلات و10 هزائم، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

ويعيش فريق إيسترن كومباني فترة صعبة للغاية في المركز قبل الأخير، رغم أنه لم يخسر في أخر ثلاثة مباريات حيث فاز على المقاصة والجونة وتعادل مع فاركو، لكنه ما زال في دائرة الخطر على مشارف الهبوط ووداع المسابقة.

واجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، باللاعبين، وطالبهم بضرورة العمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد صعوبتها.

بينما يسير الاتحاد السكندري بمستويات متفاوتة في المسابقة حيث جائت نتائجه في آخر 4 مباريات بالتعادل مع المصري والهزيمة من سيراميكا، وتحقيق انتصارين على فاركو ومصر المقاصة، ويأمل مدربه عماد النحاس في تحسين وضع الفريق بعدما تولى المسئولية خلفا للعميد حسام حسن.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها هشام صلاح الظهير الأيمن للاتحاد السكندرى سلامته، ليتأكد تواجده في لقاء إيسترن كومباني، حيث غاب اللاعب عن مباراة المصرى الأخيرة بعد أن اشتكى من شد فى الأمامية.