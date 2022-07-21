شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم الخميس 21 / 7 / 2022 فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمة مرتقبة تجمع الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي؛ في ثالث مواجهة بين الكبيرين هذا الموسم.

موعد مباراة الاهلى والزمالك

تقام مباراة الاهلى والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس ، وستكون مباراة نهائي كأس مصر هي الأول بين الأهلي والزمالك في مباراة نهائية منذ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتصر فيها المارد الأحمر، بهدفين مقابل هدف.

مشوار الاهلى والزمالك

حجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

المواجهة الاخيرة فى الدوري بين الاهلى والزمالك

والتقى الاهلى والزمالك مرتين فى الدوري هذا الموسم انتهت مباراة الدور الاول بفوز المارد الاحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف فيما انتهت مباراة الدور الثانى بالتعادل بهدفين لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك اليوم الخميس فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.