شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 21 – 7 – 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم الخميس الجولة 26 من الدوري المصري بموزاجهة قوية بين إيسترن كومباني ونظيره الاتحاد السكندري، علما بأن صدارة المسابقة ما زالت لنادي الزمالك، فيما يحل بيراميدز وصيفا والأهلي في المركز الثالث.

وينزل الاتحاد السكندري ضيف ثقيلا على إيسترن كومباني في السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في افتتاح الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز هذا الموسم.

واصل الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصري اليوم الأحد 17-7-2022 برصيد 57 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 25 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وجاء بيراميدز في المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى العام برصيد 53 نقطة بعد الفوز على الأهلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 وبعد أن خاض 25 لقاء فاز في 16 لقاء وتعادل في 5 مباريات بينما خسر 4 مواجهات.

وحل فريق الأهلى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى العام بعد الخسارة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي جمهعتهما يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة 25، وبعد أن خاض 23 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل 6 لقاءات وخسر مواجهات.