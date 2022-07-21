شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد: مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي الكأس خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أمير عزمي مجاهد، أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، هي خارج التوقعات، والحظوظ متساوية بين الفريقين.

وتابع أميرعزمي مجاهد خلال وجوده ضيفًا لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "الزمالك ماشي بشكل كويس في الدوري ويمتلك الاستقرار، على الجانب الآخر، الأهلي لديه دوافع للخروج من كبوته بالفوز على غريمه التقليدي".

وأكمل أمير عزمي مجاهد: "القمة هي مباراة خارج التوقعات وأنظروا للمباراة الأخيرة في القمة، فبعد تفوق الأهلي في الشوط الأول، الزمالك تقدم في الثاني والأهلي تعادل".

وواصل: "أعتقد أنها مباراة سيكون بها حذر من الفريقين، البداية ستفرق غدًا مع الفريق، دائمًا الزمالك يقدم أشياء جيدة في الشوط الثاني، ولكن أتمنى تحديدًا في مباراة الأهلي المقبلة أن يبدأ الزمالك بأداء رائع".

وأوضح: "المباراة خارج التوقعات وستكون بنسبة 50% لكل فريق، تأخير الاهلي في إعلان القائمة قد يكون محاولة لتشتيت المنافس، وهو نفس الشيء الذي فعله في مباراة بيراميدز". وأتم مجاهد: "بيرسي تاو تأثر برحيل موسيماني على المستوى النفسي، لكنه لاعب جيد في المطلق".