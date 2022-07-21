خالد الدرندلي: نرغب فى تكوين منظومة متكاملة قادرة على دفع الكرة المصرية للأمام

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القاهرة - سامية سيد - تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين روي فيتوريا مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني. وتابع في تقرير خاص لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "الحمد لله نجحنا في إنهاء ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، وسنسعى في الفترة المقبلة التعاقد مع مدير فني للمنتخب الأولمبي وكذلك اتحاد الكرة".

وأضاف الدرندلي: "نرغب في تكوين منظومة متكاملة قادرة على دفع الكرة المصرية للأمام في الفترة المقبلة، سنوفر كل شيء للمدربين سواء الرقابة وكل طلباته سواء معسكرات أو مباريات ودية، والمدرب عليه أن يعمل على الأهداف".

وأوضح الدرندلي: "لدينا مهمة كبيرة في توفير مواردنا ومرتبات المدربين الأجانب وتوفير لها كل شيء، وننمي هذه الأمور من لجنة تنمية الموارد في الاتحاد".

وأتم الدرندلي: "مباراة الأهلي والزمالك هو لقاء بروح نظيفة، أتمنى أن يقدم الفريقان أداء يشرف الكرة المصرية، سواء على المستوى الفني أو الروح".