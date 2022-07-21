شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وعمان فى بطولة كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003، مساء اليوم الخميس، نظيره العماني في انطلاقة مشواره ببطولة كأس العرب للشباب والتي تحضتنها السعودية.

وانطلقت مناقسات بطولة كأس العرب للشباب أمس الموافق 20 يوليو الجاري وتستمر حتى 6 أغسطس المقبل.





موعد مباراة مصر وعمان في بطولة كأس العرب للشباب والقنوات الناقلةومن القرر أن تبدأ المباراة بين منتخب مصر للشباب 2003 وعمان فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم عرض جميع مباريات بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 سنة، عبر القنوات الرياضية السعودية ksa sports، بالإضافة إلي شبكة قنوات أون تايم سبورت.





قائمة منتخب الشباب في كأس العرب

وتضم قائمة منتخب مصر للشباب المشاركة في بطولة كأس العرب على النحو التالي: «محمد عادل أمين - أحمد نادر السيد - كريم أحمد نبيل - مؤمن محمود - عمر فايد - عبدالرحمن رشدان - أحمد رفاعي - عبدالرحمن جودي - إياد العسقلاني - محمود بسيوني - رأفت خليل - أحمد عبدالرحيم - خالد عوض - محمد حمدي - عبداللطيف أبو قورة - ماجد هاني - طارق علاء - أحمد رشدي - عمر الساعي - صلاح باشا - يوسف حسن - محمود أحمد مرسي - أحمد نادر حواش».