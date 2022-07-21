شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمباراته ضد الزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر بنسختها القديمة، وهى المباراة التى تحتاج تركيزا شديدا من قِبَل الفريق الأحمر باعتبارها بطولة خاصة، كونها أنها أول بطولة قد يحصدها الأهلي تحت قيادة ريكاردو سواريز.

ويواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك اليوم الخميس 21 يوليو فى نهائي كأس مصر، وعبر الأهلي منافسه بتروجت 2-0 عن طريق محمد مجدي قفشة ومحمد عبدالمنعم فى دور نصف نهائي كأس مصر، وفاز الزمالك على أسوان 2-1 عن طريق محمود علاء ويوسف أوباما فى دور نصف نهائي كأس مصر.

يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك اليوم الخميس فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.