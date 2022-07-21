شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعاقد مع ناريد.. تعرف على صفقات سلة سيدات الأهلى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تعاقد النادى الأهلى مع الأمريكية خايمى ناريد، إحدى لاعبات الدورى التركى، لتدعيم فريق كرة السلة سيدات بالقلعة الحمراء خلال مباريات الموسم الجديد.

وبعد إعلان النادى الأهلى التعاقد مع خايمى ناريد، أصبحت سلة سيدات الفريق الأحمر تضم 4 صفقات جديدة حتى الآن، حيث سبق للأهلى التعاقد مع الثلاثى هالة شعراوي لاعبة سبورتنج، وميرال أشرف المحترفة السابقة بدورى الجامعات الأمريكي، وحبيبة محمد لاعبة الشمس. كما تم تجديد التعاقد مع عدد من لاعبات الفريق وهن فريدة وائل، ونهى شتا، بالإضافة إلى ثريا محمد.

من ناحية أخرى، وافق مسئولو النادى الأهلى على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في البطولة العربية رقم 34، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

كما وافق المجلس الأحمر على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد "رجال" في البطولة الأفريقية رقم 43، التي تستضيفها تونس في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل.