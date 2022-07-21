شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبحث عن الفوز الثانى مع الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، لمواجهة الأهلى اليوم الخميس فى نهائى بطولة كأس مصر بنسختها القديمة، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى.

ويبحث البرتغالى فيريرا عن فوزه الثانى أمام الأهلى فى المباراة الخامسة له أمام المارد الأحمر فى جميع المسابقات، حيث سبق أن واجه الأهلى 4 مرات سابقة، نجح فى الفوز فى مباراة وتعادل مثلها وسقط فى مباراتين، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 7 أهداف.

الأهلى 2 /0 الزمالك "الدورى 2014/ 2015"

الزمالك 2 /0 الأهلى "نهائى كأس مصر 2015/2016"

الأهلى 3 /2 الزمالك "السوبر المصرى 2015/ 2016"

الزمالك 2/ 2 الأهلى "الدورى 2021/ 2022"

وأخطر اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإقامة نهائى كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدى الأهلى الزى الأصلى، بينما يظهر الزمالك بالزى الاحتياطى ويكون مخالفا تماما لزى الأهلي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الأهلى يرتدى زيه فى نهائى كأس مصر؛ لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلى مع الفائز من المباراة رقم 30، وهو الزمالك وفقا للقرعة، ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا، فالأهلى هو صاحب الأرض فى نهائى الكأس وبالتالى يرتدى زيه الأصلى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.