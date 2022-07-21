الامارات | سهيل بن بطي: إنجازات الجوجيتسو تؤكد قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق الريادة

شكرا لقرائتكم خبر عن سهيل بن بطي: إنجازات الجوجيتسو تؤكد قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق الريادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، إن الإنجازات التي حققها أبطال الجوجيتسو تؤكد قدرة الرياضيين الإماراتيين على تحقيق الريادة في مختلف المحافل القارية والدولية، وتظهر العمل الكبير الذي قام به اتحاد الجوجيتسو لتوفير أفضل سبل إعداد المنتخبات الوطنية.

وحصدت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين في دورة الألعاب العالمية بمدينة برمنغهام الأميركية، مع تسجيل أرقام لافتة مثل حصول البطل فيصل الكتبي على الذهب للنسخة الثانية على التوالي. كما حققت البطلة الصاعدة شما الكلباني (19 عاماً) برونزيتين لتصبح أول فتاة إماراتية تحقق هذا الإنجاز في رياضة قتالية على هذا المستوى العالمي.

وأضاف الشيخ سهيل بن بطي في بيان صحافي: «تتطلع الهيئة إلى تعزيز عامل الإنجاز في مختلف الرياضات، وندعم جهود اتحاد الجوجيتسو نحو مواصلة العمل على تطوير أداء الرياضيين لتحقيق المزيد من الإنجازات وترسيخ حضور دولة الإمارات على الخارطة الرياضية الدولية، ويمثل النجاح في أوزان وفئات متعددة وجود آلية عمل فاعلة لتطوير المواهب وتمكينها بهدف تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل العالمية».

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