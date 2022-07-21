الامارات | الدولية أمل جمال ضمن طاقم تحكيم نهائي غرب آسيا لأندية السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية أمل جمال ضمن طاقم تحكيم نهائي غرب آسيا لأندية السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الحكمة الدولية أمل جمال، «مساعد ثان»، ضمن طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقي الصفاء اللبناني والأرثوذكسي الأردني، في نهائي بطولة كأس غرب آسيا الثانية لأندية السيدات 2022، أمس، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء بالأردن.

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