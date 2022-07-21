الامارات | الاتفاق على تشكيل فريق جودو للبنات في «الشارقة للدفاع عن النفس»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على تشكيل فريق جودو للبنات في «الشارقة للدفاع عن النفس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واتحاد الجودو والمصارعة السبل الكفيلة بتطوير رياضة الجودو في النادي، ومواصلة الأداء التصاعدي في الوقت الحاضر. جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العويس والأمين العام المساعد لاتحاد الجودو والمصارعة محمد جاسم، بحضور المدير التنفيذي للنادي المهندسة هنادي الكابوري، ومدير إدارة التدريب الرياضي عبدالعزيز الحمادي، وتم الاتفاق على تشكيل فريق الجودو للبنات لفئة البراعم والأشبال والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى اتحاد اللعبة لمواصلة تطوير اللعبة في النادي خصوصاً وإمارة الشارقة بشكل عام، واستضافة إحدى بطولات البراعم خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد العويس، أن توجه إدارة النادي بتطوير رياضة الجودو ونشر ثقافة ممارستها لدى الأعمار المبكرة يأتي وفقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي، وتوجهات مجلس إدارة النادي بدعم مشروع «الرياضات ذات الأولوية»، والتي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتُعد رياضة الجودو إحداها، مؤكداً أن النادي يتطلع لاستكشاف لاعبين ولاعبات من المواهب المواطنة والعمل على تطويرها لرفد المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

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