الامارات | «أبوظبي للزوارق السريعة» يغادر إلى بولندا للدفاع عن اللقب العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للزوارق السريعة» يغادر إلى بولندا للدفاع عن اللقب العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشق أبطال فريق أبوظبي للزوارق السريعة طريقهم نحو تحدٍ جديد عبر المغادرة إلى بولندا صباح اليوم للمشاركة في الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تستضيفها مدينة أوجستو البولندية، ابتداء من يوم غدٍ وتختتم الأحد المقبل، وسط مشاركة متوقعة لـ25 زورقاً في أولى جولات البطولة والمنافسة.

وتعود منافسات هذه البطولة كي تشعل فتيل التحدي بين المشاركين للمنافسة على لقب موسم 2022، بالإضافة لتحدٍ خاص لفريق أبوظبي حامل اللقب عن الموسم الماضي عن طريق البطل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي1، والذي تفوق بتحقيق 47 نقطة حصد بها اللقب.

ويحمل فريق أبوظبي رقماً قوياً من خلال البطولة بعد أن تمكن من إحراز اللقب أربع مرات في ستة مواسم فقط منذ بدء مشاركته في 2016 عبر هذه البطولة، ويسعى بقوة كي يحقق اللقب الخامس له هذا الموسم.

وقال بيان صحافي: «تغادر بعثة الفريق اليوم برئاسة سالم الرميثي مع المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري والراديو مان ناصر الظاهري، بالإضافة للطاقمين الإعلامي والإداري الخاصين بالفريق، وتجدر الإشارة إلى أن زوارق الفريق كانت قد تم شحنها قبل أسابيع لمنطقة المنافسة، ومعسكر الزوارق الذي يطل على نهر أوجستو، حيث تقام تفاصيل السباقات الخاصة بهذه الجولة».

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية سريعاً وفي بداية أغسطس المقبل في ليتوانيا كي تستكمل جولات البطولة لاحقاً مع الجولتين الثالثة والرابعة، وستُقام في سبتمبر في البرتغال.

من جهته، شدد رئيس بعثة فريق أبوظبي سالم الرميثي، على المكانة التي يطمح فريق أبوظبي دوماً للوصول إليها، من خلال كل البطولات التي يشارك فيها، وهي البقاء على القمة وتحقيق الألقاب، والسعي لأن يكون لاسم الفريق الإماراتي الريادة عبر كل محطاته ومشاركاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news