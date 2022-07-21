الامارات | ريان يسلم ينضم إلى الشارقة في صفقة انتقال حر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يسلم ينضم إلى الشارقة في صفقة انتقال حر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة عن التعاقد مع لاعب العين السابق ريان يسلم، في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لموسم واحد، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وكان الدولي السابق ريان يسلم يرتبط مع العين بعقد ممتد حتى يونيو 2024، إلا أن الأيام القليلة الماضية، شهدت فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، ليصبح يسلم (27 عاماً) حراً في خطوة قادته، أخيراً، للتعاقد مع ناديه الجديد الشارقة.

وارتبطت مسيرة يسلم مع نادي العين، بعدما لعب مع ناشئي «الزعيم»، قبل أن يتم تصعيده في يوليو 2014 من فريق تحت 17 عاماً إلى الفريق الأول، وليحافظ ريان تألقه مع العين، ما شجع الطرفين على تجديد الشراكة صيف 2019 وتوقيع عقد جديد يمتد حتى 2024. ويسعى مدرب الشارقة الروماني كوزمين، من خلال استقطاب عدد من اللاعبين المميزين، إلى دعم صفوف «الملك» بعناصر جيدة، تحضيراً للاستحقاقات المقبلة، إذ جاء التعاقد مع ريان يسلم بعد 23 يوماً من انضمام ماجد حسن إلى صفوف الشارقة بعقد يمتد لثلاثة مواسم، قادماً من شباب الأهلي في واحدة من أقوى الصفقات على صعيد اللاعبين المواطنين للموسم الجديد، وذلك جنباً إلى جنب مع صفقات أخرى، مثل انضمام كل من عموري والحارس خالد السناني إلى صفوف الوصل، قادمين من الجزيرة والظفرة.

يذكر أن فريق الكرة في نادي الشارقة ينتظم حالياً في معسكره الخارجي في النمسا، حتى 17 أغسطس المقبل، ضمن مراحل إعداد «الملك» للموسم الجديد، الطامح إلى العودة والمنافسة على ألقاب البطولات بصورة عامة، ودوري المحترفين على وجه التحديد، والذي يستهله «الملك» بلقاء قوي يجمعه مع شباب الأهلي في الجولة الافتتاحية.

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