الامارات | المرر: اللجنة الفنية في الظفرة تدرس الصفقات بالتشاور مع نيبوشا

شكرا لقرائتكم خبر عن المرر: اللجنة الفنية في الظفرة تدرس الصفقات بالتشاور مع نيبوشا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شركة نادي الظفرة لكرة القدم، بقيادة الإدارة الجديدة والشابة، برئاسة مرشد خلفان المرر، عهداً جديداً في النادي، بالاستعانة بخبرات اللجنة الفنية لوضع النقاط على الحروف لتجهيز الفريق للموسم الجديد بشكل قوي لإعادة «فارس الظفرة» لدائرة المنافسة على الألقاب، على غرار الموسمين اللذين نجح فيهما الفريق في الوصول لنهائي كأس رئيس الدولة على التوالي.

وكانت شركة الظفرة لكرة القدم حصلت على فرصة ذهبية لتنفيذ المشروع الجديد الخاص بترميم الفريق، وتحويله 180 درجة من نادٍ يكافح على البقاء، إلى فريق منافس على الألقاب، وذلك بعد أن تجنب في الموسم الماضي الهبوط إلى دوري الهواة بصورة مثيرة، وتمسك بالأمل، وحسم البقاء بالفوز على العروبة في الجولة الأخيرة من الدوري.

وعرفت التغيرات في النادي تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة كرة القدم، تولى على إثرها مرشد خلفان المرر مهام الرئيس، كما تم الاستغناء عن جميع اللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى توجيه الشكر للمدرب المغربي بدر الدين الإدريسي، وفي المقابل تعاقدت مع المدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش، والمحترف المغربي الأصل الهولندي الجنسية، محمد رايحي، في صفقة انتقال حر قادماً من الباطن السعودي، فيما جرى تجديد عقد سلطان الغافري لموسم واحد. وقال مرشد خلفان المرر لـ«الإمارات اليوم» إنهم يعملون بتنسيق متكامل مع اللجنة الفنية إلى جانب المدرب الصربي نيبوشا فيسوفينتش، لإكمال ملف التعاقدات قبل انطلاقة المعسكر الخارجي المقررة إقامته بداية الشهر المقبل في صربيا، وأن اللجنة الفنية المكلفة التعاقدات تدرس الصفقات بعناية، وفقاً للاحتياجات الفنية المطلوبة لسد الثغرات، وبناء فريق قادر على المنافسة. وأوضح المرر أن النادي واصل العمل على ملف التعاقدات، وجدد عقد اللاعب سلطان الغافري لموسم واحد، مشيراً إلى أنهم يأملون الاستفادة من خبرة اللاعب والطموحات التي لديه من أجل خدمة الفريق في الموسم الجديد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات بينهم وبين الغافري لم تكن طويلة.

وتأمل الإدارة الجديدة في نجاح المدرب الجديد نيبوشا والصفقات الجديدة مع اللاعبين المواطنين والأجانب في تغيير هوية الفريق، إذ على مدار خمس سنوات، وتحديداً منذ موسم 2016-2017، حين أنهى البطولة في المركز السابع بـ35 نقطة، ظل الظفرة يعاني لضمان البقاء بين المحترفين، رغم تأهله إلى نهائي كأس رئيس الدولة مرتين.

وأكد المرر أن كل الترتيبات اكتملت لسفر الفريق إلى صربيا مطلع الشهر المقبل، وقال: «الفريق بدأ تنفيذ برنامج تحضيري أولي في أبوظبي وسيغادر الشهر القادم لإقامة المعسكر الخارجي».

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