اخبار الرياضه

الامارات | «كاف» يكشف أفضل لاعب اليوم

0 نشر
جوني جبور - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يكشف أفضل لاعب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، المكونة من ثلاثة لاعبين، وضمت الدولي المصري ومهاجم نادي الإنجليزي محمد صلاح، وزميله السابق في «الريدز» المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني، ومواطنه حارس مرمى السنغال ونادي الإنجليزي، إدوارد ميندي، في قائمة نهائية جاءت بمثابة المفاجأة الكبرى لعشاق الجزائري رياض محرز، المتوج مايو الماضي مع ناديه مانشستر سيتي بلقب الممتاز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا