الامارات | «كاف» يكشف أفضل لاعب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يكشف أفضل لاعب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، المكونة من ثلاثة لاعبين، وضمت الدولي المصري ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وزميله السابق في «الريدز» المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونيخ، السنغالي ساديو ماني، ومواطنه حارس مرمى السنغال ونادي تشيلسي الإنجليزي، إدوارد ميندي، في قائمة نهائية جاءت بمثابة المفاجأة الكبرى لعشاق الجزائري رياض محرز، المتوج مايو الماضي مع ناديه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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