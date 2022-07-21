الامارات | الوصل يقدم عرضاً رسمياً لضم لاعب منتخب البرتغال

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يقدم عرضاً رسمياً لضم لاعب منتخب البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت وسائل إعلام برتغالية أن نادي الوصل تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب منتخب البرتغال لويس ميغيل (بيتزي)، قادماً من بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن النادي البرتغالي يضغط على اللاعب لإقناعه بالموافقة على عرض الوصل.

وأوضحت صحيفة «أوغوغو» أن (بيتزي) اقترب من الرحيل مجدداً عن صفوف بنفيكا بعدما تلقى النادي البرتغالي عرضاً رسمياً من نادي الوصل لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل، مبينة أن (بيتزي) خارج حسابات الجهاز الفني لبنفيكا بقيادة المدرب روغر شميدت. وأضافت: «يتبقى في عقد (بيتزي) مع بنفيكا موسم واحد، وترغب إدارة النادي البرتغالي في الاستفادة من بيع اللاعب، خصوصاً أن النادي لديه أكثر من لاعب يعتمد عليهم الجهاز الفني في خط الوسط».

وأشارت إلى أن (بيتزي) بدأ فترة الإعداد مع فريق بنفيكا، عقب انتهاء إعارته إلى باشاك شهير التركي في الموسم الماضي، إذ شارك في 12 مباراة وأحرز هدفاً واحداً، مبينة أن الجهاز الفني لبنفيكا يأمل أن يتم بيع (بيتزي) لإفساح المجال لإبرام تعاقدات جديدة، خصوصاً أن عقد (بيتزي) مع بنفيكا ينتهي في يونيو 2023. ونشأ لويس ميغيل (بيتزي - 32 عاماً) في نادي براغا البرتغالي، ولعب في العديد من الأندية بالبرتغال، أبرزها باكوس فيريرا وبنفيكا، بينما خاض ثلاث تجارب في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونا وإسبانيول، وأخيراً لعب الموسم الماضي مع باشاك شهير التركي.

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