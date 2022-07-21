الامارات | صفية الصايغ: وقعتُ في «حفرة سوداء» بعد الحصول على الذهبية العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن صفية الصايغ: وقعتُ في «حفرة سوداء» بعد الحصول على الذهبية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بطلة العرب والإمارات وصاحبة البرونزية الآسيوية، صفية الصايغ، أن مشوارها في رياضة الدراجات كاد أن ينتهي بعد الحصول على ذهبية البطولة العربية تحت 23 سنة، التي أقيمت في مصر شهر نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن انضمامها إلى فريق الإمارات للمحترفين واختيارها في شهر يناير الماضي، إضافة إلى الفوز بالبرونزية الآسيوية، كانا سبباً في إعادتها للحياة من جديد.

وانضمت صفية الصايغ، بطلة الإمارات والعرب تحت 23 سنة، إلى فريق الإمارات للمحترفين لتصبح أول لاعبة في تاريخ دراجات الإمارات تنضم لفريق محترف وتكون واجهة الدراجات الإماراتية مع الفريق ببطولاته الخارجية، كما كتبت صفية الصايغ تاريخاً جديداً بالفوز بالميدالية الآسيوية الأولى لفتيات الإمارات عقب حصولها على برونزية سباق ضد الساعة فردي، في البطولة التي أقيمت مارس الماضي في طاجيكستان، ولم تكن تحلم بذلك يوماً، كونها كانت لاعبة وعاشقة للعبة السباحة حتى عمر 12 عاماً.

وعن المعاناة التي لاقتها صفية الصايغ، قبل الانضمام إلى فريق الإمارات، قالت لـ«الإمارات اليوم»: «سافرت مع المنتخب للمشاركة في البطولة العربية المجمعة في مصر نوفمبر الماضي، وأهملت الدراسة لفترة أسبوعين بالتأكيد لم أستطع الجمع بين حضور البطولة وإجراء المشروعات الخاصة في الجامعة لفترة طويلة، أنا طالبة في الجامعة الأميركية بدبي، وخلال هذه الفترة تراكم الكثير من الأمور الدراسية المهمة، ولذلك بعد العودة انقطعت ما يقارب الأسبوع عن التدريب، وهو أمر صعب جداً للاعب ينافس في رياضة الدراجات أن يبتعد يومين فقط وليس أسبوعاً».

وأضافت: «بعد هذا الأسبوع أصابتني (كورونا)، وهو ما جعلني أبقى في المنزل لفترة أسبوع آخر، وهنا شعرت أنني وقعت في (حفرة سوداء) بسبب هبوط كبير جداً في مستواي، وفقدت شغفي باللعبة، وهو ما جعلني حزينة جداً، وأثر ذلك في نفسيتي بشكل كبير، حتى جاء خبر اختياري لتمثيل بنات الإمارات في فريق المحترفين خلال شهر يناير الماضي، وهو ما جعلني أعود وأبدأ في التركيز بالتدريبات لاستعادة المستوى نفسه».

وعن البرونزية الآسيوية، قالت صفية: «لم أكن أتخيل أن أحصل على ميدالية بسبب عدم الإعداد الجيد للبطولة، والوجود وسط بطلات لهن تاريخ كبير على مستوى القارة، ولكن لعب الحظ معي قليلاً بسبب صغر مسافة سباق الفردي ضد الساعة، والذي حصلت فيه على المركز الثالث، وأسعفني مستواي لتكملة السباق، والمفاجأة كانت في الفوز والحصول على المركز الثالث، أما سباق الطريق فكان 110 كم، إضافة إلى وجود مرتفعات، وأنا لم أكن جاهزة في الأساس للمشاركة، فحاولت مع الكوكبة وكنت معهم حتى الكيلو 40 قبل أن أفقد فرصتي على أحد المرتفعات، وضياع فرصة المنافسة كثيراً».

وعن مشوارها في الرياضة تابعت صفية: «لم أكن أتخيل أن أمارس لعبة الدراجات، خصوصاً أنني كنت بطلة على مستوى المدارس وفي الأولمبياد المدرسي بلعبة السباحة حتى سنة 12 عاماً، ولكن بعدها اكتشفت أنه لا توجد منافسات لسن أكبر من 12 عاماً، إضافة إلى خوف والدي أن انضم إلى فريق أو أكاديمية أخرى تؤثر في مستواي، وهو ما جعلني اترك اللعبة واتجهت إلى ألعاب القوى، ومن ثم شاهدت الاهتمام والدعوة إلى الانضمام لمنتخب الدراجات، فلعبت هذه الرياضة منذ عام 2016 وحتى الآن».

وعن شعورها عقب الفوز بالميدالية الآسيوية، قالت: «لم أكن أتخيل هذا الحب والفرحة من كل أعضاء البعثة وأسرتي وأصدقائي، وكل من حولي رأيتهم يتحدثون عن الإنجاز، فعلاً كنت فخورة بذلك ولا أستطيع أن أصف شعوري، إضافة إلى كوني أول إماراتية تنضم إلى فريق المحترفين، وهذا الأمر بالتأكيد يزيد الأمور صعوبة حالياً، لكن بالتأكيد الطموح أختلف وأصبحت هناك رغبة كبيرة لتكملة المشوار والاحتراف وتحقيق لقب عالمي مع فريق المحترفات، وسيكون الأمر أسهل بالتأكيد عقب إنهاء دراستي في الجامعة».

وأكدت صفية الصايغ، الدور الكبير الذي يقوم به البطل الإماراتي يوسف ميرزا، حيث قالت: «لم يتركنا يوماً وتدربت معه وتحت قيادته فترة كبيرة، ودائماً يقدم لي ولزملائي النصيحة، واستمع إلى تعليماته وأحاول أن أسير على طريقته نفسها، فهو قائد ونموذج لأفضل دراج في تاريخ الدراجات الإماراتية».

أما إنجاز دورة الألعاب الخليجية في الكويت والحصول على العلامة الكاملة لفتيات الإمارات، قالت بطلة العرب: «حصلنا على العلامة الكاملة وأربع ذهبيات لأربعة سباقات خاصة بالفتيات، إضافة إلى سباق الفردي العام وحصلنا فيه على المراكز الثلاثة الأولى. خلال السباق كنت أعمل على حصول صديقتي، شيخة عيسى، على المركز الأول وأحمي ظهرها، وكنت خائفة جداً في السرعة الأخيرة أن يأتي أحد من الخلف، وكان الهدف هو الحصول على الميدالية الذهبية فقط، ولكني فوجئت بالحصول على المركز الثاني، وأيضاً وجدت البطلة الصاعدة هدى حسين خلفي، لنحصل على المراكز الثلاثة الأولى في السباق».

الحضور في معسكر إيطاليا

أكدت صفية الصايغ، أنها فضلت الانضمام إلى فريق الإمارات للمحترفين، والحضور معه في معسكر إيطاليا لمدة ثلاثة أشهر، على الانضمام إلى البطولة الآسيوية للمضمار التي شاركت فيها الإمارات أخيراً بالهند، وذلك بسبب عدم الإعداد الجيد لبطولة المضمار، وعدم وجود مضمار حالياً في الإمارات، كما أنه لا توجد أي استحقاقات قريبة لبطولات المضمار على عكس بطولة الطريق التي ستشارك فيها، الفترة المقبلة، بالحضور في بطولتين، هما «التضامن الإسلامي» في تركيا، وبطولة العالم بأستراليا، وهو ما جعلها تفضل الإعداد للبطولات المقبلة وسط الأجواء الأوروبية.

صفية الصايغ:

«الفوز بالميدالية البرونزية الآسيوية والانضمام إلى فريق الإمارات أعادا لي الحياة».

«يوسف ميرزا قائد ونموذج لأفضل درّاج في تاريخ الإمارات، وأحاول السير على خطاه».

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